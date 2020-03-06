В Бурятии труженица тыла обещала дожить до 100 лет

Бурятские росгвардейцы поздравили труженицу тыла с 8 марта



В преддверии Международного женского дня сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Баунтовскому эвенкийскому району поздравили труженицу тыла Нимаеву Дыжит Рабсаловну.



Дыжит Рабсаловна родилась в 1930 году в посёлке Талый Баунтовского района. С 10 лет работала дояркой в колхозе посёлке Монгой до пенсии. Пережила тяжелые военные и послевоенные годы, вырастила сына.



Сейчас сотрудники отделения вневедомственной охраны помогают Дыжит Рабсаловне по хозяйству – наколоть дрова, убраться во дворе. Не забывают и поздравлять женщину с праздниками.



Росгвардейцы пожелали ветерану крепкого здоровья и благополучия, вручили цветы и подарки. Дыжит Рабсаловна обрадовалась приходу гостей и пообещала дожить до 100-летнего юбилея.

