Бурятские росгвардейцы поздравили труженицу тыла с 8 марта
В преддверии Международного женского дня сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Баунтовскому эвенкийскому району поздравили труженицу тыла Нимаеву Дыжит Рабсаловну.
Дыжит Рабсаловна родилась в 1930 году в посёлке Талый Баунтовского района. С 10 лет работала дояркой в колхозе посёлке Монгой до пенсии. Пережила тяжелые военные и послевоенные годы, вырастила сына.
Сейчас сотрудники отделения вневедомственной охраны помогают Дыжит Рабсаловне по хозяйству – наколоть дрова, убраться во дворе. Не забывают и поздравлять женщину с праздниками.
Росгвардейцы пожелали ветерану крепкого здоровья и благополучия, вручили цветы и подарки. Дыжит Рабсаловна обрадовалась приходу гостей и пообещала дожить до 100-летнего юбилея.
В Бурятии труженица тыла обещала дожить до 100 лет
Общество, Фото:
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