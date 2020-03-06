В выходные будут усилен надзор за дорожным движением
За прошедшие сутки на дорогах Бурятии инспекторы ДПС выявили 349 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством восемь водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, четыре человека – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
В праздничные выходные сотрудники ГИБДД усилят надзор за дорожным движением и будут патрулировать места развлекательных заведений.
- Исключите возможность управления автомобилем в состоянии опьянения, воспользуйтесь услугами служб такси или так называемых «трезвых водителей», - призывает УГИБДД по Бурятии.
ГИБДД Бурятии призывает брать в праздники услугу «Трезвый водитель»
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