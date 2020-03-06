Акция пройдёт в городских парках
8 марта в Улан-Удэ представительницы прекрасного пола получат в подарок тюльпаны в рамках ежегодных всероссийских акций «Подари цветы маме» и «Вам, любимые». С 14:00 всех дам будут поздравлять с Международным женским днём и вручать цветы в городских парках имени С.Н. Орешкова, «Кристальный» (мкр. Стеклозавод) и «Молодёжный» (мкр. Загорск).
Помимо этого, в парке имени С.Н. Орешкова на протяжении 2 часов будет организована фотозона из цветов, бесплатная фотосессия с лошадьми и развлекательная программа, где все посетители парка смогут хорошо провести время, сфотографироваться с благородными животными и получить памятные фотографии в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба дирекции по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 0+
8 марта жительницам Улан-Удэ раздадут тюльпаны
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
52 бойца похоронены в братской могиле на хуторе Логовском
Она завоевала 4 золотые медали чемпионата во всех дисциплинах
Акция пройдёт в городских парках
Арт-проект объединит творцов и желающих соприкоснуться с миром искусства
Их увидят жители Еравнинского и Заиграевского районов
Заявки принимаются до 28 марта
Показ состоится 10 марта
Концерт «Имя учителя вечно» был посвящён дирижёру Аюше Арсаланову
Он проводился во Внутренней Монголии
К участию приглашаются юноши и девушки 2004 г.р. и младше
Её будут присуждать за значительный вклад в развитие театрального искусства
У автоледи не проверяли документы, а дарили им цветы
Для мам и жён устроили фотосессию в «королевском образе»
Богослужение состоялось в Свято-Никольском храме
Яркий концерт состоится на Ледовой арене IceМетр