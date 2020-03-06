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8 марта жительницам Улан-Удэ раздадут тюльпаны

8 марта жительницам Улан-Удэ раздадут тюльпаны
Общество,  Фото:pixabay.com
Акция пройдёт в городских парках

8 марта в Улан-Удэ представительницы прекрасного пола получат в подарок тюльпаны в рамках ежегодных всероссийских акций «Подари цветы маме» и «Вам, любимые». С 14:00 всех дам будут поздравлять с Международным женским днём и вручать цветы в городских парках имени С.Н. Орешкова, «Кристальный» (мкр. Стеклозавод) и «Молодёжный» (мкр. Загорск).

Помимо этого, в парке имени С.Н. Орешкова на протяжении 2 часов будет организована фотозона из цветов, бесплатная фотосессия с лошадьми и развлекательная программа, где все посетители парка смогут хорошо провести время, сфотографироваться с благородными животными и получить памятные фотографии в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба дирекции по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ.

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