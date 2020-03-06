В Бурятии мать-алиментщицу отправили в колонию

Женщина не исполняла должным образом условное наказание



Жительнице Кабанского района Бурятии отменили условное осуждение, заменив его на реальное лишение свободы.



В апреле 2019 года женщина осуждена за неуплату алиментов. Ей назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно. Судом на неё возложена обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, трудоустроиться, ежемесячно принимать меры к погашению алиментной задолженности.



- Осуждённая в период отбывания наказания не предпринимала мер к трудоустройству, уплате алиментов, не сделала должных выводов из профилактических бесед, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Судом отменено условное наказание. Женщину отправили в исправительную колонию общего режима, взята под стражу в зале суда.



Постановление не вступило в законную силу.

