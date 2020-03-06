Женщина не исполняла должным образом условное наказание
Жительнице Кабанского района Бурятии отменили условное осуждение, заменив его на реальное лишение свободы.
В апреле 2019 года женщина осуждена за неуплату алиментов. Ей назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно. Судом на неё возложена обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, трудоустроиться, ежемесячно принимать меры к погашению алиментной задолженности.
- Осуждённая в период отбывания наказания не предпринимала мер к трудоустройству, уплате алиментов, не сделала должных выводов из профилактических бесед, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Судом отменено условное наказание. Женщину отправили в исправительную колонию общего режима, взята под стражу в зале суда.
Постановление не вступило в законную силу.
В Бурятии мать-алиментщицу отправили в колонию
Общество, Фото:
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