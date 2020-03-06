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В Иркутске благоустроят 20 дворов

В Иркутске благоустроят 20 дворов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Территории облагородят в рамках приоритетного проекта

В 2020 году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Октябрьском округе Иркутска благоустроят 20 дворовых территорий. Об этом сообщил заместитель мэра, председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский.

Территории будут благоустраиваться комплексно с заменой асфальта, обустройством детских и спортивных площадок, парковок и линий освещения.

– По условиям реализации проекта все работы, от проектирования до приёмки, выполняются при участии горожан. Дворы для реконструкции выбирались по заявкам жителей, проекты благоустройства также разрабатывались с учётом их пожеланий. Первоочередная задача при благоустройстве объектов – жёсткий контроль на всех этапах работ, – подчеркнул Владимир Преловский.

Кроме комплексного благоустройства на территории округа будут выполняться работы по «минимальному перечню». Ремонт включает в себя асфальтирование дорожных проездов, парковочных карманов, тротуаров с заменой бордюрного камня и другие виды работ. Сейчас ведутся работы по завершению формирования списка объектов, которые обновят в этом году, сообщает пресс-служба мэрии.

Для включения двора в программу жителям необходимо самостоятельно подать заявки в комитет. Подробную информацию по условиям участия в программе можно получить по адресу: ул. Декабрьских Событий, 27, каб. 14, тел. (3952) 52-03-20.


благоустройство Иркутск
 
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