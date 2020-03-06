В Улан-Удэ в школе-интернате с нарушением хранили крупу

Образовательной организации выдано предписание



При проведении проверки специалистами Россельсельхонадзора в Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате I-II вида» в Улан-Удэ инспектором выявлено нарушение правил закупки и хранения крупы.



- Установлено, что учреждением закуплены и используются на пищевые цели 80 кг крупы в ассортименте без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Возбуждено административное дело, ГБОУ «СКОШИ I-II вида» выдано предписание о представлении документов, удостоверяющих качество и безопасность круп.

