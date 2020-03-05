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05 Марта

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В Бурятии действует более 50 молодёжных организаций

В Бурятии действует более 50 молодёжных организаций
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В них задействовано свыше семи тысяч человек

В Бурятии прошло заседание правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Председателем совещания был заместитель председателя правительства Бурятия по вопросам безопасности Петра Мордовского. От регионального МВД в работе заседания принял участие начальник управления организации охраны общественного порядка полковник полиции Виликтон Соднопов.

В настоящее время в Бурятии действует свыше 50 молодёжных организаций по различным направлениям деятельности численностью более семи тысяч человек. Общественники помогают привить школьникам навыки законопослушного поведения, проводят патриотические мероприятия.

Пётр Мордовской акцентировал внимание на работе с подростками, находящимися в сложной жизненной ситуации.

- Именно эти дети должны быть максимально охвачены различными формами досуга. Если мы сегодня не предложим им альтернативы, то они будут предоставлены сами себе и могут быть вовлечены в преступную деятельность, - отметил он.

Комиссия рекомендовала субъектам профилактики изучить опыт работы регионов по созданию отрядов общественного движения правоохранительной направленности и специальных клубов.

Кроме этого, комиссия поручила уполномоченным министерствам и ведомствам в Год памяти и славы обеспечить максимальное участие детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или состоящих на учёте в полиции, в праздничных мероприятиях в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
молодежь
 
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