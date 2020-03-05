На чемпионате Бурятии по хоккею неожиданный поворот

Приглашённые игроки из полупрофессиональных и профессиональных лиг России задают свой тон любительскому хоккею Бурятии



15 февраля стартовал ежегодный чемпионат Бурятии любительской хоккейной лиги с шайбой. Всего на чемпионат заявлено четыре команды: ХК «Динамо», ХК «Багатур» и ХК «Дорожник» (все Улан-Удэ), а также ХК «Онохой» (Заиграевский район).



В сезоне 2018-2019 основными соперниками стали клубы «Дорожник» и «Динамо», их борьба за золото чемпионата была одной из самой напряжённой. Такой же расклад любители хоккея и болельщики предполагали и в этом году, но нет.



Матч, прошедший 4 марта на Ледовой арене IceМетр между командами «Багатур» и «Динамо», заставил понервничать как болельщиков, так и самих игроков. Итоговый счёт матча 8:3 в пользу «Багатура». Это первое поражение «Динамо» из четырёх уже сыгранных игр чемпионата.



- В рамках чемпионата Бурятии для популяризации хоккея в республике и привлечения интереса к бурятскому хоккею мы пригласили в команду новых игроков. Все они воспитанники хоккейных спортивных школ из Иркутска и Ангарска. На прошедшей игре с ХК «Динамо» участвовали три приглашённых игрока. Сейчас обсуждается возможность расширения заявки за счёт привлечения хоккеистов из соседних регионов до шести человек, - поделился капитан хоккейного клуба «Багатур» Денис Найданов.



Уже сегодня в 22:00 на Ледовой арене IceМетр состоится один из интереснейших матчей (0+). В этот раз чемпион турнира в сезоне 2018-2019 ХК «Дорожник» встретится с ХК «Багатур».



К слову, только сегодня стало известно об усилении и команды «Дорожник». Их команду пополнит пятерка профессиональных игроков. Всё говорит о том, что с сегодняшней игры чемпионат будет зрелищный, напряженный и богатый на эмоции, сообщают организаторы.



Что будет дальше? Три из четырех команд, пополнили свои ряды профессиональными игроками - выпускниками различных спортивных школ. Хоккейный клуб «Динамо» на данный момент не заявлял о приглашении новых игроков. Смогут ли серебряные призеры прошлого сезона выдержать конкуренцию, и какая команда в итоге заберет кубок победителя? Все желающие смогут увидеть на матче новый виток развития любительского хоккея в Бурятии.



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