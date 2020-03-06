По данным Бурятского гидрометцентра, 6 марта по республике по северному Прибайкалью временами снег
По остальной территории преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днём западный 5-12 м/с. Температура ночью 18-23, местами 10-15, по северным районам до 29, днём от 3 мороза до 2 тепла, местами 5-10 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью 18-20, днём 2-4 мороза.
В Улан-Удэ днём 2-4 мороза
Общество, Фото:
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