Своё творчество на вечере представили музыканты, поэты и художники
4 марта в Улан-Удэ состоялся литературно-музыкальный вечер «Улыбка Белой Тары». Героями традиционного вечера в центральной городской библиотеке имени И. К. Калашникова стали известные и малоизвестные поэты, композиторы и музыканты.
Формат мероприятия «Стихи по кругу» был выбран не случайно, ведь 2020 год начинает 12-летний цикл восточного календаря. Открыла вечер «Мелодия родного края» в исполнении автора – Лудуба Очирова, посвящённая Богине Сагаан Дара Эхэ.
Свои новые стихи представили известные поэты Б. Аюшеев, Ю. Извеков, В. Литвинова, А. Перинов и другие, а также выступили молодые малоизвестные авторы Д. Николаева и Э. Гомбоев. Стихи, воплощённые в музыке, прозвучали в исполнении заслуженного деятеля искусств РБ, композитора Л.Н. Санжиевой. Творчество номинанта национальной театральной премии «Золотая Маска», председателя союза художников РБ Евгения Болсобоева никого не оставило равнодушным. Вечер прошёл в тёплой и трогательной атмосфере.
Идея проекта принадлежит народному поэту Бурятии Б.С. Дугарову. На таких вечерах открываются новые имена в поэзии, музыке, изобразительном искусстве Бурятии, ведь именно Богиня Белая Тара является покровителем людей искусства. Об этом сообщает пресс-служба центральной городской библиотеки имени И.К. Калашникова.
В Улан-Удэ провели традиционный литературно-музыкальный вечер
Общество, Фото:
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