Трактор поможет более оперативно тушить лесные пожары
В Бурятию поступает новая техника для борьбы с лесными пожарами и восстановления лесов.
С помощью колёсного лесопожарного трактора «Беларус» лесники расчищают лесные дороги, прокладывают минерализованные полосы, преграждая путь огненной стихии. Трактор уже прибыл в Кабанский лесхоз.
- Лесопожарный трактор поможет более оперативно тушить лесные пожары. В 2019 году оперативность тушения в Кабанском районе составила 94%, - рассказывает руководитель Кабанского лесхоза Александр Зырянов.
У проекта несколько глобальных целей – обновление специализированной противопожарной техники и оборудования, увеличение воспроизводства леса до 100% и формирование качественного запаса лесных семян для лесовосстановления, сообщили в агентстве лесного хозяйства.
В лесхоз в Бурятии поступил «Беларус»
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