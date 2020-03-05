В лесхоз в Бурятии поступил «Беларус»

Трактор поможет более оперативно тушить лесные пожары



В Бурятию поступает новая техника для борьбы с лесными пожарами и восстановления лесов.



С помощью колёсного лесопожарного трактора «Беларус» лесники расчищают лесные дороги, прокладывают минерализованные полосы, преграждая путь огненной стихии. Трактор уже прибыл в Кабанский лесхоз.



- Лесопожарный трактор поможет более оперативно тушить лесные пожары. В 2019 году оперативность тушения в Кабанском районе составила 94%, - рассказывает руководитель Кабанского лесхоза Александр Зырянов.



У проекта несколько глобальных целей – обновление специализированной противопожарной техники и оборудования, увеличение воспроизводства леса до 100% и формирование качественного запаса лесных семян для лесовосстановления, сообщили в агентстве лесного хозяйства.





