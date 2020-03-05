 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Марта

04 Марта

Популярное

Оркестр имени Лундстрема снова выступит в Улан-Удэ

Оркестр имени Лундстрема снова выступит в Улан-Удэ
Общество, 
Концерт состоится 23 марта

23 марта в Улан-Удэ пройдёт концерт государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Художественный руководитель и дирижёр знаменитого коллектива – Борис Фрумкин.

Как сообщает Бурятская государственная филармония, программа концерта в колледже искусств имени Чайковского будет состоять из двух отделений. В первом прозвучат мелодии советских композиторов: Максима Дунаевского, Матвея Блатнера, Александра Цфасмана, Тихона Хренникова, а также зарубежные произведения (С. Беше, У. Хэнди, Дж. Гершвин, Л. Прима). Во втором отделении будут исполнены композиции, исполнявшиеся Луи Армстронгом, оркестром Гленна Миллера; фантазия на темы мюзикла «Моя прекрасная леди»; сочинения латиноамериканских авторов (К. Веласкес, Х. Тизол).

Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема в России по праву называют живой легендой джаза. Основанный в 1934 году, он известен как самый «долгоиграющий» джазовый коллектив в мире. Менялись поколения музыкантов, но интерес к оркестру все это время не ослабевал – во многом благодаря мастерству исполнителей и аранжировщиков, а также яркому и разнообразному репертуару.

В последний раз оркестр приезжал в Бурятию четыре года назад – в 2016 году. Выступление музыкантов прошло при переаншлаге.

Возрастное ограничение 6+
концерт джаз филармония Улан-Удэ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Группы Улан-Удэ «зажгут» на весеннем рок-фестивале
Группы Улан-Удэ «зажгут» на весеннем рок-фестивале
Общество, 05.03.2020
В концерте примут участие музыканты Улан-Удэ и Томска
В Иркутской области стартуют 36-е зимние сельские спортивные игры
В Иркутской области стартуют 36-е зимние сельские спортивные игры
Общество, 05.03.2020
Отдельные соревнования предусмотрены для дояров и механизаторов
В Забайкалье пройдёт краевой турнир по игре шоудаун
В Забайкалье пройдёт краевой турнир по игре шоудаун
Общество, 05.03.2020
Победители соревнований поедут на чемпионат России
Улан-Удэ отметит День поэзии стихотворными состязаниями
Улан-Удэ отметит День поэзии стихотворными состязаниями
Общество, 05.03.2020
На конкурс приглашаются поэты, читающие собственные произведения
По льду Ангары пробегутся конькобежцы в купальниках
По льду Ангары пробегутся конькобежцы в купальниках
Общество, 05.03.2020
7-8 марта в Иркутской области пройдут «Свирские гонки»
День города в Чите совпадёт с проведением крупнейшего полумарафона
День города в Чите совпадёт с проведением крупнейшего полумарафона
Общество, 05.03.2020
Вместе с Забайкальем дистанцию пробегут 84 региона России
В Улан-Удэ обсудят Евгения Онегина
В Улан-Удэ обсудят Евгения Онегина
Общество, 05.03.2020
«Разговор на публике» пройдёт на сцене Русского драмтеатра
В Улан-Удэ провели традиционный литературно-музыкальный вечер
В Улан-Удэ провели традиционный литературно-музыкальный вечер
Общество, 05.03.2020
Своё творчество на вечере представили музыканты, поэты и художники
В Бурятии отменили ряд шахматных соревнований
В Бурятии отменили ряд шахматных соревнований
Общество, 05.03.2020
Они не состоятся из-за сложной эпидемиологической ситуации
В Бурятии действует более 50 молодёжных организаций
В Бурятии действует более 50 молодёжных организаций
Общество, 05.03.2020
В них задействовано свыше семи тысяч человек
Борцы Иркутской области стали призёрами трёх первенств Сибири
Борцы Иркутской области стали призёрами трёх первенств Сибири
Общество, 05.03.2020
Соревнования проходили в Красноярске и Кызыле
Хамбо Лама назвал коронавирус символом смутного времени
Хамбо Лама назвал коронавирус символом смутного времени
Общество, 05.03.2020
Дамба Аюшеев посоветовал верующим обратиться к Будде медицины

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^