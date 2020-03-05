Оркестр имени Лундстрема снова выступит в Улан-Удэ

Концерт состоится 23 марта
23 марта в Улан-Удэ пройдёт концерт государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Художественный руководитель и дирижёр знаменитого коллектива – Борис Фрумкин.
Как сообщает Бурятская государственная филармония, программа концерта в колледже искусств имени Чайковского будет состоять из двух отделений. В первом прозвучат мелодии советских композиторов: Максима Дунаевского, Матвея Блатнера, Александра Цфасмана, Тихона Хренникова, а также зарубежные произведения (С. Беше, У. Хэнди, Дж. Гершвин, Л. Прима). Во втором отделении будут исполнены композиции, исполнявшиеся Луи Армстронгом, оркестром Гленна Миллера; фантазия на темы мюзикла «Моя прекрасная леди»; сочинения латиноамериканских авторов (К. Веласкес, Х. Тизол).
Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема в России по праву называют живой легендой джаза. Основанный в 1934 году, он известен как самый «долгоиграющий» джазовый коллектив в мире. Менялись поколения музыкантов, но интерес к оркестру все это время не ослабевал – во многом благодаря мастерству исполнителей и аранжировщиков, а также яркому и разнообразному репертуару.
В последний раз оркестр приезжал в Бурятию четыре года назад – в 2016 году. Выступление музыкантов прошло при переаншлаге.
Возрастное ограничение 6+
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