Сюрприз устроили коллегам сотрудники территориального отдела
Накануне международного женского дня на занятиях по огневой подготовке сотрудницы ОМВД России по Шелеховскому району вместо традиционных зелёных мишеней увидели на стенде изображения в виде сердец. Такой сюрприз девушкам-коллегам подготовили сотрудники территориального отдела, сообщает пресс-служба ведомства.
- Конечно, главные праздничные мероприятия у нас запланированы накануне 8 марта, но приятно было видеть, как девушки с улыбками сворачивают свои мишени, чтобы рассказать домашним о достижениях в тире, - поделился Евгений Арбатский, начальник ОМВД России по Шелеховскому району.
Шелеховские девушки-полицейские поразили «сердца»
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