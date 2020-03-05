Шелеховские девушки-полицейские поразили «сердца»

Сюрприз устроили коллегам сотрудники территориального отдела



Накануне международного женского дня на занятиях по огневой подготовке сотрудницы ОМВД России по Шелеховскому району вместо традиционных зелёных мишеней увидели на стенде изображения в виде сердец. Такой сюрприз девушкам-коллегам подготовили сотрудники территориального отдела, сообщает пресс-служба ведомства.



- Конечно, главные праздничные мероприятия у нас запланированы накануне 8 марта, но приятно было видеть, как девушки с улыбками сворачивают свои мишени, чтобы рассказать домашним о достижениях в тире, - поделился Евгений Арбатский, начальник ОМВД России по Шелеховскому району.





