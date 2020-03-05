 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Марта

04 Марта

Популярное

Известного бурятского юмориста сразу узнали на детсадовском снимке

Известного бурятского юмориста сразу узнали на детсадовском снимке
Общество, 
КВНщик Валерий Гуляев предложил подписчикам найти его на старой фотографии

Известного бурятского КВНщика Валерия Гуляева, ныне играющего в составе команды «Буряты», подписчики сразу узнали на старом детсадовском снимке. Накануне юморист выложил свою детскую коллективную фотографию в Instagram и предложил своим подписчикам найти его на снимке. Но интриги создать не удалось - большинство Валерия узнали сразу.


Пост КВНщика набрал меньше чем за сутки более 1500 лайков и более 250 комментариев.

«Забавно, выражение лица то же, «индивидуальное», «Самый большой мальчик с правой стороны», «Ни капли не изменился», «Справа самый крайний, серьёзный», - написали комментаторы.

Некоторые подписчики посчитали по ошибке, что Валерий сидит в первом ряду третьим справа, а некоторые пошутили, что КВНщик «в бантике».

Валерий родом из села Улекчин Закаменского района. До попадания в команду «Буряты» он также успешно играл в составе команды «Хара Морин».
КВН
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Шелеховские девушки-полицейские поразили «сердца»
Шелеховские девушки-полицейские поразили «сердца»
Общество, 05.03.2020
Сюрприз устроили коллегам сотрудники территориального отдела
Известного бурятского юмориста сразу узнали на детсадовском снимке
Известного бурятского юмориста сразу узнали на детсадовском снимке
Общество, 05.03.2020
КВНщик Валерий Гуляев предложил подписчикам найти его на старой фотографии  
В Иркутской области женщина помогла задержать преступника
В Иркутской области женщина помогла задержать преступника
Общество, 05.03.2020
Женщина видела фото разыскиваемого мужчины в ориентировке
В Бурятии школьники подарили поделки пожилым людям
В Бурятии школьники подарили поделки пожилым людям
Общество, 05.03.2020
По республике проходит акция «Связь поколений»
В Забайкалье у читинца в машине нашли наркотик
В Забайкалье у читинца в машине нашли наркотик
Общество, 05.03.2020
Мужчине грозит длительное лишение свободы
В Иркутской области пройдут массовые проверки водителей
В Иркутской области пройдут массовые проверки водителей
Общество, 05.03.2020
Дорожные полицейские будут выявлять пьяных водителей
Житель Бурятии украл вещи в спортивном магазине Улан-Удэ
Житель Бурятии украл вещи в спортивном магазине Улан-Удэ
Общество, 05.03.2020
Украденное он продал и на эти деньги купил продукты
«Драйв захватил полностью»: Москва оценила бурятский балет
«Драйв захватил полностью»: Москва оценила бурятский балет
Общество, 05.03.2020
Бурятский театр показал свою работу на фестивале «Золотая маска»
На «Вечернем Урганте» рассказали про «Байкальскую милю»
На «Вечернем Урганте» рассказали про «Байкальскую милю»
Общество, 05.03.2020
Актёр Владимир Яглыч поведал Ивану Урганту о гонках на льду Байкала
Умершему члену Общественной палаты Бурятии нашли замену
Умершему члену Общественной палаты Бурятии нашли замену
Общество, 05.03.2020
Новым членом Общественной палаты стал детский тренер
Читинец украл из подвала дома инструменты на 70 тысяч рублей
Читинец украл из подвала дома инструменты на 70 тысяч рублей
Общество, 05.03.2020
Мужчина  спустился в подвал, чтобы переночевать
В Бурятии в колледже и детском саду неправильно хранилась крупа
В Бурятии в колледже и детском саду неправильно хранилась крупа
Общество, 05.03.2020
Образовательным учреждениям выдали предписания
В Бурятии военные инженеры проведут учения
В Бурятии военные инженеры проведут учения
Общество, 05.03.2020
Всего будет задействовано свыше 500 военнослужащих
Читинец украл у подруги два телефона
Читинец украл у подруги два телефона
Общество, 05.03.2020
Ранее он уже был уличён в кражах

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^