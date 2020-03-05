Известного бурятского юмориста сразу узнали на детсадовском снимке

Известного бурятского КВНщика Валерия Гуляева, ныне играющего в составе команды «Буряты», подписчики сразу узнали на старом детсадовском снимке. Накануне юморист выложил свою детскую коллективную фотографию в Instagram и предложил своим подписчикам найти его на снимке. Но интриги создать не удалось - большинство Валерия узнали сразу.







Пост КВНщика набрал меньше чем за сутки более 1500 лайков и более 250 комментариев.



«Забавно, выражение лица то же, «индивидуальное», «Самый большой мальчик с правой стороны», «Ни капли не изменился», «Справа самый крайний, серьёзный», - написали комментаторы.Некоторые подписчики посчитали по ошибке, что Валерий сидит в первом ряду третьим справа, а некоторые пошутили, что КВНщик «в бантике».Валерий родом из села Улекчин Закаменского района. До попадания в команду «Буряты» он также успешно играл в составе команды «Хара Морин».