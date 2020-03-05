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День города в Чите совпадёт с проведением крупнейшего полумарафона

День города в Чите совпадёт с проведением крупнейшего полумарафона
Общество,  Фото:pixabay.com
Вместе с Забайкальем дистанцию пробегут 84 региона России

31 мая, в День города, читинцы от 6 до 80 лет пробегут полумарафон «ЗаБег.РФ» одновременно с жителями остальных 84 регионов России, чтобы установить мировой рекорд и стать «Беговой столицей» страны. Ровно в 9:00 по московскому времени (в 15:00 по читинскому) на старт выйдут более 150 тысяч россиян. Организаторы предлагают пробежать 1, 5, 10 километров и полумарафон – 21,1 километра. Дистанцию в 1 километр смогут пробежать дети.

- Четыре центральных улицы города станут основными, и будут перекрыты с 14:00 до 18:00. Старты 5, 10 и 21,1 километра пройдут по улице Ленинградская, 36 – прямо у гостиницы «Забайкалье». Дистанция в 1 километр начнётся с пересечения улиц Чайковского – Ленинградской, а затем пройдёт вниз по улице Ленина до улицы 9 января. Дистанции в 5 и 10 километров читинцы пробегут по условному квадрату улиц Ленинградская – Амурская – Баргузинская – Бабушкина. Дистанция полумарафона – 21,1 километра – пройдёт по основному квадрату Ленинградская – Амурская – Баргузинская – Бабушкина, захватит улицы Николая Островского и Чкалова – всего бегуны проделают 3 круга. Финиш большинства дистанций будет располагаться на улице Ленинградская – там же будет проходить награждение участников, – отмечают организаторы Забег.рф.

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно на сайте забег.рф. Победителей ждут призы, а каждого бегуна – кейс с футболкой, чипом хронометража, номером, а также вода и перекус. Планируется, что в Чите побегут более 1 тысячи участников на различных дистанциях.

Полумарафон «ЗаБег.РФ» проводится ежегодно с 2017 года. Тогда он стартовал одновременно в 10 городах России. В 2018-м одновременный старт состоялся уже в 15 городах, а в 2019-м – в 19-ти. В 2020 году мероприятие получило поддержку Владимира Путина – в поручении президента указано о расширении географии проекта. Таким образом в 2020-м побегут жители 85 регионов.

Одной из особенностей проекта является соревнование за звание «Беговой столицы» России, которая определяется по среднему показателю дистанции, которую преодолели все участники, соотношению участников «ЗаБега» к общему населению города и средней скорости бега. В 2017 и 2018 году беговой столицей России признавалась Казань, в 2019-м – Владивосток. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

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