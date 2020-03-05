 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Марта

04 Марта

Популярное

В Улан-Удэ обсудят Евгения Онегина

В Улан-Удэ обсудят Евгения Онегина
Общество,  Фото:pixabay.com
«Разговор на публике» пройдёт на сцене Русского драмтеатра

12 марта в 16:00 в Улан-Удэ, на малой сцене государственного русского драматического театра имени Н.А. Бестужева состоится паблик-толк, посвящённый образу Евгения Онегина и спектаклю «Онегин» (16+) по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина, премьера которого состоится 20, 21 и 22 марта.

«Паблик-толк» переводится как «разговор на публике», живое интервью с известными людьми или со специалистами в какой-либо отдельной области перед аудиторией. К участию в дискуссии о Евгении Онегине приглашены: театральный критик Туяна Будаева, режиссёр Иван Комаров, драматург Алина Журина, заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы БГУ Елена Берёзкина, учитель русского языка и литературы гимназии №33 Ирина Заворуева, психолог Бальжид Сандакдоржиева.

Для режиссёра Ивана Комарова роман «Евгений Онегин» – возможность заглянуть в бездну, скрытую в душе одного из самых известных персонажей русской литературы. Найти в нём то, что близко современному зрителю. Поразмышлять о его судьбе и попробовать отыскать ответ на вопрос: «Почему он такой?» По три часа проводящий у зеркала, соблазняющий чужих жён, повеса, бездельник. Кто он: скучающий аристократ или не повзрослевший ребёнок, не знающий любви? Не получивший её от деспотичного и властного отца, по версии постановочной команды спектакля.

Гости паблик-толка обсудят то, как рассматривается образ Евгения Онегина в рамках школьной программы, познакомятся с литературной критикой, посвящённой Онегину, и замыслом режиссёра Ивана Комарова, который сейчас репетирует спектакль и вместе с актёрами ищет ответ на вопрос: «Кто такой Онегин?» Поговорят на тему детских травм и их влиянии на судьбу человека, которая для постановочной команды становится одной из заглавных.

К разговору приглашаются все желающие. Вход свободный.

Возрастное ограничение 12+
паблик-толк интервью театр поэзия Пушкин Улан-Удэ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

День города в Чите совпадёт с проведением крупнейшего полумарафона
День города в Чите совпадёт с проведением крупнейшего полумарафона
Общество, 05.03.2020
Вместе с Забайкальем дистанцию пробегут 84 региона России
В Улан-Удэ обсудят Евгения Онегина
В Улан-Удэ обсудят Евгения Онегина
Общество, 05.03.2020
«Разговор на публике» пройдёт на сцене Русского драмтеатра
В Улан-Удэ провели традиционный литературно-музыкальный вечер
В Улан-Удэ провели традиционный литературно-музыкальный вечер
Общество, 05.03.2020
Своё творчество на вечере представили музыканты, поэты и художники
В Бурятии отменили ряд шахматных соревнований
В Бурятии отменили ряд шахматных соревнований
Общество, 05.03.2020
Они не состоятся из-за сложной эпидемиологической ситуации
В Бурятии действует более 50 молодёжных организаций
В Бурятии действует более 50 молодёжных организаций
Общество, 05.03.2020
В них задействовано свыше семи тысяч человек
Борцы Иркутской области стали призёрами трёх первенств Сибири
Борцы Иркутской области стали призёрами трёх первенств Сибири
Общество, 05.03.2020
Соревнования проходили в Красноярске и Кызыле
Хамбо Лама назвал коронавирус символом смутного времени
Хамбо Лама назвал коронавирус символом смутного времени
Общество, 05.03.2020
Дамба Аюшеев посоветовал верующим обратиться к Будде медицины
На чемпионате Бурятии по хоккею неожиданный поворот
На чемпионате Бурятии по хоккею неожиданный поворот
Общество, 05.03.2020
Приглашённые игроки из полупрофессиональных и профессиональных лиг России задают свой тон любительскому хоккею Бурятии
В лесхоз в Бурятии поступил «Беларус»
В лесхоз в Бурятии поступил «Беларус»
Общество, 05.03.2020
Трактор поможет более оперативно тушить лесные пожары
Жители Бурятии не смогут вывозить респираторы и противочумные костюмы
Жители Бурятии не смогут вывозить респираторы и противочумные костюмы
Общество, 05.03.2020
Запрет не распространяется на вывоз товаров для личного пользования
Выходцы из Бурятии отметили Сагаалган в Нью-Йорке
Выходцы из Бурятии отметили Сагаалган в Нью-Йорке
Общество, 05.03.2020
В Бруклине танцевали массовый ёхор и соревновались за лучший национальный костюм
Шелеховские девушки-полицейские поразили «сердца»
Шелеховские девушки-полицейские поразили «сердца»
Общество, 05.03.2020
Сюрприз устроили коллегам сотрудники территориального отдела
Известного бурятского юмориста сразу узнали на детсадовском снимке
Известного бурятского юмориста сразу узнали на детсадовском снимке
Общество, 05.03.2020
КВНщик Валерий Гуляев предложил подписчикам найти его на старой фотографии  
В Иркутской области женщина помогла задержать преступника
В Иркутской области женщина помогла задержать преступника
Общество, 05.03.2020
Женщина видела фото разыскиваемого мужчины в ориентировке

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^