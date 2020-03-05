В Улан-Удэ обсудят Евгения Онегина

«Разговор на публике» пройдёт на сцене Русского драмтеатра



12 марта в 16:00 в Улан-Удэ, на малой сцене государственного русского драматического театра имени Н.А. Бестужева состоится паблик-толк, посвящённый образу Евгения Онегина и спектаклю «Онегин» (16+) по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина, премьера которого состоится 20, 21 и 22 марта.



«Паблик-толк» переводится как «разговор на публике», живое интервью с известными людьми или со специалистами в какой-либо отдельной области перед аудиторией. К участию в дискуссии о Евгении Онегине приглашены: театральный критик Туяна Будаева, режиссёр Иван Комаров, драматург Алина Журина, заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы БГУ Елена Берёзкина, учитель русского языка и литературы гимназии №33 Ирина Заворуева, психолог Бальжид Сандакдоржиева.



Для режиссёра Ивана Комарова роман «Евгений Онегин» – возможность заглянуть в бездну, скрытую в душе одного из самых известных персонажей русской литературы. Найти в нём то, что близко современному зрителю. Поразмышлять о его судьбе и попробовать отыскать ответ на вопрос: «Почему он такой?» По три часа проводящий у зеркала, соблазняющий чужих жён, повеса, бездельник. Кто он: скучающий аристократ или не повзрослевший ребёнок, не знающий любви? Не получивший её от деспотичного и властного отца, по версии постановочной команды спектакля.



Гости паблик-толка обсудят то, как рассматривается образ Евгения Онегина в рамках школьной программы, познакомятся с литературной критикой, посвящённой Онегину, и замыслом режиссёра Ивана Комарова, который сейчас репетирует спектакль и вместе с актёрами ищет ответ на вопрос: «Кто такой Онегин?» Поговорят на тему детских травм и их влиянии на судьбу человека, которая для постановочной команды становится одной из заглавных.



К разговору приглашаются все желающие. Вход свободный.



Возрастное ограничение 12+

