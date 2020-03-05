В Иркутской области женщина помогла задержать преступника

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Женщина видела фото разыскиваемого мужчины в ориентировке



В дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы посёлка Свердлово Иркутской области о том, что к ним в организацию заходил мужчина, по приметам похожий на разыскиваемого. Ориентировку женщина видела ранее.



По сообщению выехали участковый уполномоченный и сотрудники уголовного розыска, которыми подозрительный мужчина был задержан. При личном досмотре у него были обнаружены гвоздодёр, зубило, перцовые баллончики и свёрток полиэтиленовых пакетов.



В дальнейшем полицейскими была установлена причастность мужчины к совершению краж из организаций в разных посёлках Эхирит-Булагатского района. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера.



За кражу возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.



За активную гражданскую позицию и проявленную бдительность начальник МО МВД России «Эхирит-Булагатский» Вадим Пилунов вручил неравнодушной женщине благодарственное письмо и ценный подарок, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

