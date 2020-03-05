По республике проходит акция «Связь поколений»
В Бурятии учащиеся школ Селенгинского района передали в Бабушкинский психоневрологический интернат Кабанского района поздравительные открытки к Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, собственноручно изготовленные. Поздравление состоялось в рамках акции «Связь поколений».
Ребятам рассказали о ситуациях, когда пожилые люди могут остаться одинокими и нуждаться в поддержке и душевной теплоте.
По словам организаторов, школьники вложили в свои поделки частичку души, тепла и заботы, радость и праздничное настроение, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
В Бурятии школьники подарили поделки пожилым людям
Общество, Фото:
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