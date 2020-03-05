В Бурятии школьники подарили поделки пожилым людям

Общество, Фото: мисоцзащиты РБ

По республике проходит акция «Связь поколений»



В Бурятии учащиеся школ Селенгинского района передали в Бабушкинский психоневрологический интернат Кабанского района поздравительные открытки к Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, собственноручно изготовленные. Поздравление состоялось в рамках акции «Связь поколений».



Ребятам рассказали о ситуациях, когда пожилые люди могут остаться одинокими и нуждаться в поддержке и душевной теплоте.



По словам организаторов, школьники вложили в свои поделки частичку души, тепла и заботы, радость и праздничное настроение, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

