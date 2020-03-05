Мужчине грозит длительное лишение свободы
В среду наркополицейские Забайкальского края и автоинспекторы при досмотре автомобиля «Тойота Марк-2» обнаружили и изъяли 179 граммов масла канабиса.
В машине находился 43-летний ранее неоднократно судимый за аналогичное преступление читинец. Он бы задержан и доставлен в отдел полиции, от него получены признательные показания.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье у читинца в машине нашли наркотик
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