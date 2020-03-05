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Улан-Удэ отметит День поэзии стихотворными состязаниями

Улан-Удэ отметит День поэзии стихотворными состязаниями
Общество,  Фото:pixabay.com
На конкурс приглашаются поэты, читающие собственные произведения

21 марта, во Всемирный день поэзии, в Улан-Удэ пройдёт поэтический слэм «СТИХиЯ». Это современная форма состязания, в котором могут принять участие авторы стихов в возрасте от 16 лет и старше. Организаторы мероприятия, которое состоится в национальной библиотеке РБ, хотят стереть возрастные и тематические границы и объединить поэтов разных поколений.

Поэтические состязания будут проходить в два тура. Для каждого тура участники готовят разные стихотворения собственного сочинения. Регламент выступления: от 3 до 5 минут. Очередность выступлений будет определена с помощью жеребьёвки непосредственно перед началом состязания.

На первом туре выступление может сопровождаться аудиовизуальными техническими средствами, с привлечением групп поддержки и использованием любого антуража. Все дополнительные средства, необходимые для визуального воздействия на жюри и аудиторию, приносятся конкурсантами с собой.

В финальном туре выступление проходит без использования аудиовизуальных технических средств и группы поддержки. В финал проходят три участника, набравшие наибольшее количество баллов. Среди них определяется победитель.

К конкурсу допускаются авторы, читающие произведения только собственного сочинения. Стихи не должны содержать нецензурные выражения. Тематика произведений должна быть толерантна по отношению к людям разных национальностей и конфессий.

Выступление будет оценивать жюри, в которое войдут радиоведущий, актёр театра и педагог театральной студии. Выступление конкурсантов будет оцениваться по пятибалльной системе по качеству текста, дикции, мастерству исполнения. Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.

Возрастное ограничение 16+
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