В Иркутской области пройдут массовые проверки водителей

Дорожные полицейские будут выявлять пьяных водителей
С 6 по 8 марта сотрудники ГИБДД проведут на территории Иркутской области сплошные проверки автотранспорта, направленные на выявление пьяных водителей.
Только на территории Иркутска и Иркутского района будут нести службу 50 экипажей ДПС, всего же на территории области будет задействовано в проведении мероприятия около 200 экипажей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
С начала текущего года на дорогах области произошло 38 ДТП, в которых водители находились за рулём пьяными или отказались проходить медицинское освидетельствование. В данных авариях погибли 3 человека и 68 получили ранения различной степени тяжести.
Инспекторами выявлено более 2900 пьяных водителей. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения сотрудниками ГИБДД задержано более 580 автомобилистов.
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