Борцы Иркутской области стали призёрами трёх первенств Сибири

Соревнования проходили в Красноярске и Кызыле



4 марта в Красноярске завершилось первенство Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Сборная Иркутской области завоевала 8 медалей.



По информации паблика «Борцы Бурятии», первые места получили братья Балтуевы. Фёдор стал победителем в весовой категории 61 кг. Александр завоевал «золото» в весовой категории 70 кг.



Серебряные медали получили Константин Топшиноев (70 кг), Валерий Монхороев (79 кг) и Шота Кортиев (97 кг). Третьи места достались Борису Баршуеву (57 кг), Станиславу Мычалкину (65 кг) и Артёму Ларионову (79 кг).



Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, также вольники региона завоевали семь медалей на первенстве Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 16 лет, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования завершились 29 февраля в Кызыле.



Победу одержали Виктор Николаев из Осинского района в весовой категории 38 кг и Азизбек Мамадалиев из Тулуна в весе 41 кг. Серебряными призёрами стали Игорь Лаврентьев из Осинского района (весовая категория 44 кг), Константин Юрлов из Боханского района (62 кг) и Руслан Юршин из Байкальска (75 кг).



Бронзовую медаль выиграл в весовой категории 52 кг борец из Ольхонского района Никита Мормоев. Ещё одна бронза – у спортсмена из Байкальска Артёма Зубченко, который выступал в весе 57 кг.



Все эти ребята получили право участвовать в первенстве России по вольной борьбе.



Спортсмены Иркутской области участвовали и в первенстве Сибирского федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет, где стали бронзовыми призёрами. Турнир проходил с 27 февраля по 1 марта в академии борьбы Д.Г. Миндиашвили в Красноярске.



В весовой категории 60 кг третье место занял иркутский борец Михаил Лелеко. В весе 72 кг бронзовую медаль завоевал усольчанин Максим Ежков. Ещё одна бронзовая награда – у Семёна Бобылева из Усолья-Сибирского. По итогам турнира спортсмены Приангарья отобрались на первенство России по греко-римской борьбе, которое в конце апреля состоится в Москве.

