На «Вечернем Урганте» рассказали про «Байкальскую милю»

Вчера в программе «Вечерний Ургант» актёр Владимир Яглыч рассказал ведущему Ивану Урганту о фестивале «Байкальская миля». На передачу, кроме Яглыча, была приглашена актриса Виктория Исакова. Они пришли рассказать о выходе в прокат нового фильма «Один вдох», в котором сыграли главные роли. Новая кинолента основана на фактах биографии многократной чемпионки и рекордсменки мира по фридайвингу Натальи Молчановой. Так как фридайвинг является рискованным видом спорта, речь приглашённых коснулась экстремальных увлечений.
- Говорят, что Вика на премьеру фильма пришла из бассейна, а ты приехал с гонок на льду. Такое ощущение, что ваша жизнь поменялась после этого фильма, - заметил Иван Ургант.
- Я вернулся с прекрасного ледяного озера Байкал, где было мероприятие под названием «Байкальская миля», такой некий фестиваль скорости, единственный в нашей стране, когда всё что движется, передвигается, пыхтит, ездит, катится, приезжает и ставит рекорды скорости по льду. Самый яркий аналог – озеро Бонневиль в Америке, - рассказал Владимир Яглыч.
Актёр отметил, что в прошлом году он непосредственно участвовал в гонках, а в этом году был в качестве зрителя.
- У меня был Honda Monkey, мой конкурент был на 30 килограммов тяжелее меня, 1600 метров нужно было проехать. Я буквально вырвал победу – у меня было время 40, 1 секунда и конкурента – 40,16 секунд, - продолжил Яглыч.
Актёр признался, что ехал на небольшой скорости - всего 41 км/час. Яглыч также рассказал, что в этом году гонщики соревновались с вертолётом.
Как сообщал «Байкал-Daily», С 27 февраля по 1 марта в Бурятии на Байкале состоялся ежегодный фестиваль скорости «Байкальская миля», на котором были установлены новые рекорды скорости. Так, вертолёт Ми-171А2 производства Улан-Удэнского авиазавода установил рекорд России по максимальной скорости, достигнутой вертолётом на ограниченной дистанции 1,6 км. Вертолёт развил скорость в 268 километров в час на минимально допустимой высоте – 20 метров. Также рекорд скорости установил гусеничный «Бентли» популярного автоблогера Константина Заруцкого. Он разогнался на дистанции в милю до 125 километров в час.