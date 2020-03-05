7-8 марта в Иркутской области пройдут «Свирские гонки»
В городе Свирске Иркутской области состоятся соревнования по скоростному бегу на коньках по открытому льду Ангары «Свирские гонки». Спортивное мероприятие пройдёт с 7 по 8 марта при поддержке правительства Иркутской области. Мероприятие вошло в календарь XVII международных зимних игр на Байкале «Зимниада – 2020» и проводится впервые.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, по регламенту мероприятия 7 марта пройдут ночные забеги на дистанциях 100 и 500 метров, участвовать будут спортсмены в возрасте от трёх от 80 лет. 8 марта состоится забег в купальниках, после которого будет дан старт основной гонке на 5, 10 и 15 км. Участники самой протяженной дистанции смогут побороться за денежные призы.
Возрастное ограничение 0+
По льду Ангары пробегутся конькобежцы в купальниках
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