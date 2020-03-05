Новым членом Общественной палаты стал детский тренер
Сегодня была утверждена кандидатура нового члена Общественной палаты Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2019 года ушла из жизни член Общественной палаты Бурятии Нина Ткачёва. Она представляла Бурятскую ассоциацию жертв политических репрессий.
В Общественную палату можно попасть тремя путями: одну треть (14 человек) назначает глава Бурятии, одну треть – Народный Хурал, а оставшихся выбирают рейтинговым голосованием уже назначенные члены палаты. Нина Ткачёва была представителем от Народного Хурала. Сегодня на сессии парламента проголосовали за новую кандидатуру.
Им стал тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы, председатель Джидинской районной организации работников народного образования и науки Андрей Боков. Его кандидатура была поддержана большинством голосов.
Также сегодня депутаты одобрили кандидатуру Тимура Гысылова на должность мирового судьи судебного участка Баунтовского района.
Полный список очередного созыва Общественной палаты Бурятии «Байкал-Daily» представлял в июне 2019 года.
Умершему члену Общественной палаты Бурятии нашли замену
Общество, Фото:
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