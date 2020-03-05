В Бурятии в колледже и детском саду неправильно хранилась крупа

Образовательным учреждениям выдали предписания



В Бурятии специалист управления Россельхознадзора выявил нарушения правил хранения крупы при плановых проверках в отношении Байкальского базового медицинского колледжа и детского сада «Колосок» в селе Тресково Кабанского района. Учреждения нарушили режим хранения круп: влажность воздуха в помещениях выше нормируемых показателей, указанных на маркировочном ярлыке продукции.



В ходе проверки детского сада «Колосок» установлено, что используется крупа с документами о качестве и безопасности, действие которых, согласно официальному сайту Росаккредитации, прекращено.



- Нарушение федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» послужили поводом для возбуждения административных дел по ст.7.18 КоАП РФ. Учреждениям выданы предписания об устранении нарушений, исполнение которых будет проконтролировано, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

