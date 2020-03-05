В Бурятии военные инженеры проведут учения

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Всего будет задействовано свыше 500 военнослужащих



Подразделения инженерных войск Бурятии готовятся к полевому выходу, в ходе которого совершат марши в заданные районы, выполнят задачи по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, организуют охрану и оборону полевых лагерей и парков боевой техники. В ходе мероприятий будет проведён ряд тактико-специальных учений (ТСУ).



Военные инженеры развернут полевые электростанции, пункты добычи и очистки воды, для обеспечения действий крупной группировки войск, комплект тяжёлого механизированного моста ТММ-3.



Кроме того, военнослужащие отработают задачи по поиску взрывоопасных предметов на местности с применением миноискателей «Коршун» для подготовки путей движения и манёвра войск.



Также, военные инженеры проведут тренировки по разминированию местности и объектов, установке инженерных заграждений, проделыванию проходов в завалах при помощи инженерных машин разграждения (ИМР).



В полевом выходе примет участие более 500 военнослужащих, а также будет задействовано более 100 единиц специальной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.





