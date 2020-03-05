Ранее он уже был уличён в кражах
В Чите с заявлением в полицию обратилась местная жительница и сообщила, что из её дома украдены два сотовых телефона «Хуавей» и «Самсунг Гелакси». Выяснилось, что к ней в гости заходил знакомый, а после его ухода девушка обнаружила пропажу. Дозвониться до мужчины она не смогла.
Сотрудники полиции задержали предполагаемого подозреваемого - им оказался 34-летний житель Читы, который уже ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Украденное мужчина успел продать, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.
В отношении читинца возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Читинец украл у подруги два телефона
Общество, Фото:
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