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Читинец украл у подруги два телефона

Читинец украл у подруги два телефона
Общество,  Фото:pixabay.com
Ранее он уже был уличён в кражах

В Чите с заявлением в полицию обратилась местная жительница и сообщила, что из её дома украдены два сотовых телефона «Хуавей» и «Самсунг Гелакси». Выяснилось, что к ней в гости заходил знакомый, а после его ухода девушка обнаружила пропажу. Дозвониться до мужчины она не смогла.

Сотрудники полиции задержали предполагаемого подозреваемого - им оказался 34-летний житель Читы, который уже ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Украденное мужчина успел продать, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В отношении читинца возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
кража Чита
 
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