В Иркутской области стартуют 36-е зимние сельские спортивные игры

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Отдельные соревнования предусмотрены для дояров и механизаторов



В посёлке Залари с 6 по 8 марта состоятся XXXVI зимние сельские спортивные игры Иркутской области. Заявки на участие подали 19 команд из Тулунского, Зиминского, Жигаловского, Боханского, Аларского, Иркутского районов и других муниципальных образований.



- Второй год подряд министерством спорта Иркутской области принято решение о проведении финальных соревнований зимних сельских спортивных игр Иркутской области в Заларинском районе. За последние годы здесь значительно улучшилась спортивная инфраструктура. Так, в прошлом году в рамках игр мы открывали физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Тыреть Заларинского района. В этот раз состоится открытие бассейна в поселке Залари, - рассказал исполняющий обязанности министра спорта региона Илья Резник.



Строительство бассейна велось в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Бассейн имеет пять дорожек длиной 25 метров, раздевалки, душевые, гардероб, комнату отдыха, инвентарную и тренерскую комнаты, медпункт и другие административные и вспомогательные помещения. На строительство объекта спорта направлено более 64,8 млн рублей, из них свыше 29,6 млн рублей – средства федерального бюджета, более 31,6 млн рублей – из областного бюджета, около 3,5 млн – из местного.



В 2020 году зимние сельские спортивные игры проводятся в три этапа. Первый этап является муниципальным, второй этап – зональные отборочные соревнования по игровым видам спорта, третий – финальные соревнования.



В программу финальных соревнований включены: гиревой спорт, лыжные гонки, ринк-бенди, баскетбол, шахматы, шашки, а также соревнования дояров и механизаторов, спортивных семей. Соревнования дояров проводятся по программе троеборья: лыжные гонки (для мужчин предусмотрена дистанция 2500 м, для женщин – 1000 м), сборка и разборка доильного аппарата, упражнения силовой гимнастики. В судействе соревнований дояров традиционно принимают участие специалисты министерства сельского хозяйства области.



Соревнования механизаторов также включают в себя лыжные гонки и упражнения силовой гимнастики, дополнительно предусмотрены состязания по вождению трактора по заданной трассе. В судействе будут участвовать специалисты службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области. Для спортивных семей предусмотрена комбинированная эстафета, лыжные гонки и дартс.



Итоги спортивных игр подводятся в личном, командном, а также в общекомандном первенстве по двум группам районов. Также будет определен абсолютный победитель финального этапа.



В 2019 году по итогам общекомандного первенства в первой группе районов победила команда Заларинского района. Во второй группе – команда Жигаловского района. Победителем абсолютного первенства стала команда Заларинского района. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



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