На Иркутскую область надвигается непогода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Завтра ожидаются метели и снег



По прогнозам синоптиков, в Иркутской области ожидается ухудшение погоды. 6 марта утром и днём местами в западных, северных и верхнеленских районах ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-18 м/с, снег, метели.



Спасатели рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



- Не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, соблюдайте дистанцию, проявляйте особую осторожность на перекрёстках и пешеходных переходах, - отметили в ведомстве.



При усилении ветра нужно быть готовым к возможным плановым отключениям электроэнергии. Не стоит пренебрегать требованиям пожарной безопасности.







