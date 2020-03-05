 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Марта

04 Марта

Популярное

На Иркутскую область надвигается непогода

На Иркутскую область надвигается непогода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Завтра ожидаются метели и снег

По прогнозам синоптиков, в Иркутской области ожидается ухудшение погоды. 6 марта утром и днём местами в западных, северных и верхнеленских районах ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-18 м/с, снег, метели.

Спасатели рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

- Не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, соблюдайте дистанцию, проявляйте особую осторожность на перекрёстках и пешеходных переходах, - отметили в ведомстве.

При усилении ветра нужно быть готовым к возможным плановым отключениям электроэнергии. Не стоит пренебрегать требованиям пожарной безопасности.



прогноз погоды Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии в колледже и детском саду неправильно хранилась крупа
В Бурятии в колледже и детском саду неправильно хранилась крупа
Общество, 05.03.2020
Образовательным учреждениям выдали предписания
В Бурятии военные инженеры проведут учения
В Бурятии военные инженеры проведут учения
Общество, 05.03.2020
Всего будет задействовано свыше 500 военнослужащих
Читинец украл у подруги два телефона
Читинец украл у подруги два телефона
Общество, 05.03.2020
Ранее он уже был уличён в кражах
На Иркутскую область надвигается непогода
На Иркутскую область надвигается непогода
Общество, 05.03.2020
Завтра ожидаются метели и снег
В Улан-Удэ из-за ошибки в строительстве очистных возбуждено уголовное дело
В Улан-Удэ из-за ошибки в строительстве очистных возбуждено уголовное дело
Общество, 05.03.2020
Комитет городского хозяйства Улан-Удэ обвиняют в халатности и некачественной работе
В Бурятии в очереди за жильём стоят почти 4 тысячи сирот
В Бурятии в очереди за жильём стоят почти 4 тысячи сирот
Общество, 05.03.2020
В республике обсудили вопросы, касающиеся детей-сирот
Забайкалец инсценировал преступление, потеряв барсетку с деньгами
Забайкалец инсценировал преступление, потеряв барсетку с деньгами
Общество, 05.03.2020
Деньги предназначались на подарки для женщин-коллег к 8 марта
Житель Бурятии обчистил дом нового знакомого
Житель Бурятии обчистил дом нового знакомого
Общество, 05.03.2020
Преступление он совершил, когда хозяин был на работе
В Бурятии запретили рубить кедр
В Бурятии запретили рубить кедр
Общество, 05.03.2020
Глава Бурятии сообщил, что кедр в промышленных масштабах рубить нельзя
Улан-удэнец угрожал бригадиру убийством
Улан-удэнец угрожал бригадиру убийством
Общество, 05.03.2020
Мужчине грозит лишение свободы
В Забайкалье заблокировали сайты, на которых торговали краснокнижными животными
В Забайкалье заблокировали сайты, на которых торговали краснокнижными животными
Общество, 05.03.2020
Прокуратура выявила шесть сайтов для продажи животных и устройств для массовой ловли рыбы
В Улан-Удэ выступит группа «The Чиж & Co»
В Улан-Удэ выступит группа «The Чиж & Co»
Общество, 05.03.2020
Концерт запланирован на 27 апреля
В Забайкалье осуждённые украсили детский сад
В Забайкалье осуждённые украсили детский сад
Общество, 05.03.2020
Теперь стены дошкольного учреждения украшаю картины со сказочными героями
В Бурятии гостевой дом на Байкале незаконно топили углём и дровами
В Бурятии гостевой дом на Байкале незаконно топили углём и дровами
Общество, 05.03.2020
Выброс вредных веществ в воздух в Байкальской природной территории является платным

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^