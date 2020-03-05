Завтра ожидаются метели и снег
По прогнозам синоптиков, в Иркутской области ожидается ухудшение погоды. 6 марта утром и днём местами в западных, северных и верхнеленских районах ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-18 м/с, снег, метели.
Спасатели рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
- Не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, соблюдайте дистанцию, проявляйте особую осторожность на перекрёстках и пешеходных переходах, - отметили в ведомстве.
При усилении ветра нужно быть готовым к возможным плановым отключениям электроэнергии. Не стоит пренебрегать требованиям пожарной безопасности.
На Иркутскую область надвигается непогода
Общество, Фото:
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