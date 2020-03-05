Алиса Жамбалова выступит на чемпионате России

Соревнования стартуют в конце марта
Бурятская лыжница Алиса Жамбалова будет участвовать в чемпионате России по лыжным гонкам, сообщили в Центре спортивной подготовки республики. Чемпионат России состоится с 26 марта по 5 апреля в Тюмени.
В соревнованиях примут участие около 265 спортсменов из 39 регионов России.
На чемпионате России-2019
Алиса Жамбалова завоевала серебро
в скиатлоне на 15 км, а также выиграла масс-старт на 30 км классическим стилем. В нынешнем сезоне она стабильный участник сборной России, выступает на этапах Кубка мира, где соревнуется вся мировая элита. Сейчас в общем зачёте Кубка мира на 35-м месте. Это второй результат среди российских лыжниц: выше только безусловный лидер сборной Наталья Непряева. Она третья после норвежек Терезы Йохауг и Хейди Венг.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Алиса Жамбалова
в составе эстафеты стала четвёртой на этапе Кубка мира в финском Лахти.
В феврале бурятская лыжница показала лучший результат среди россиянок на многодневной гонке «Ски Тур-2020».
Отметим, в этом году чемпионат мира по лыжным гонкам не проводится, он проходит раз в два года.
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