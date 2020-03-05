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Алиса Жамбалова выступит на чемпионате России

Алиса Жамбалова выступит на чемпионате России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Соревнования стартуют в конце марта

Бурятская лыжница Алиса Жамбалова будет участвовать в чемпионате России по лыжным гонкам, сообщили в Центре спортивной подготовки республики. Чемпионат России состоится с 26 марта по 5 апреля в Тюмени.

В соревнованиях примут участие около 265 спортсменов из 39 регионов России.

На чемпионате России-2019 Алиса Жамбалова завоевала серебро в скиатлоне на 15 км, а также выиграла масс-старт на 30 км классическим стилем. В нынешнем сезоне она стабильный участник сборной России, выступает на этапах Кубка мира, где соревнуется вся мировая элита. Сейчас в общем зачёте Кубка мира на 35-м месте. Это второй результат среди российских лыжниц: выше только безусловный лидер сборной Наталья Непряева. Она третья после норвежек Терезы Йохауг и Хейди Венг.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Алиса Жамбалова в составе эстафеты стала четвёртой на этапе Кубка мира в финском Лахти.

В феврале бурятская лыжница показала лучший результат среди россиянок на многодневной гонке «Ски Тур-2020».

Отметим, в этом году чемпионат мира по лыжным гонкам не проводится, он проходит раз в два года.
спорт лыжные гонки
 
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