Алиса Жамбалова выступит на чемпионате России

Соревнования стартуют в конце марта







Бурятская лыжница Алиса Жамбалова будет участвовать в чемпионате России по лыжным гонкам, сообщили в Центре спортивной подготовки республики. Чемпионат России состоится с 26 марта по 5 апреля в Тюмени.





В соревнованиях примут участие около 265 спортсменов из 39 регионов России.



