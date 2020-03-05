Победители соревнований поедут на чемпионат России
Первенство Забайкальского края по игре шоудаун среди людей с нарушением зрения пройдёт 14 марта в 10:00 в Чите на базе центра реабилитации «Росток». На турнире встретятся команды из районов края, победившие в отборочных соревнованиях.
Первенство по шоудаун проводится в крае в пятый раз. В этом году впервые победители краевых соревнований представят Забайкалье на чемпионате России по игре шоудаун, который состоится с 15 по 23 апреля в Подмосковье.
Настольный теннис шоудаун («showdown») – настольная игра, изначально задуманная для незрячих людей и сочетающая элементы настольного тенниса и аэрохоккея. Годом создания игры считается 1960-й, когда канадцы Джо Льюис и Патрик Йорк придумали спорт, в который могли бы самостоятельно играть плоховидящие люди, не пользуясь помощью зрячих друзей. Они записали правила игры и разработали необходимое оборудование.
Сегодня в Забайкальском крае столы для игры шоудаун есть в Чите, Краснокаменске и посёлке Кокуй. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.
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В Забайкалье пройдёт краевой турнир по игре шоудаун
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