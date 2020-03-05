Чита примет чемпионат и первенство ДФО по кикбоксингу

Соревнования состоятся в апреле



Со 2 по 5 апреля в Чите пройдут чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в дисциплинах «лайт-контакт» и «поинтфайтинг». Соревнования проводятся в Забайкальском детско-юношеском центре «Олимпиец».



В турнире примут участие сильнейшие спортсмены ДФО: мужчины, женщины 2001 г.р. и старше; юниоры и юниорки 2002-2004 гг. р.; юноши и девушки 2005-2007 гг. р., 2008-2009 гг. р. Для девочек и мальчиков 2010-2011 гг. р. и 2012-2013 гг. р. в рамках соревнований будет проведён фестиваль.



Программа соревнований



2 апреля

14:00-18:00 – Мандатная комиссия, взвешивание участников

18:00-19:00 – Совещание представителей команд

19:00-21:00 – Жеребьёвка



3 апреля

11:00-14:00 – Предварительные поединки в разделе «поинтфайтинг»

15:00-16:00 – Торжественное открытие соревнований

16:00-20:00 – Предварительные поединки в разделе «лайт-контакт»



4 апреля

11:00-14:00 – Полуфинальные поединки в разделе «поинтфайтинг»

15:00-16:00 – Продолжение полуфинальных поединков в разделе «поинтфайтинг».

16:00-20:00 – Полуфинальные поединки в разделе «лайт-контакт»



5 апреля

11:00-15:00 – Финальные поединки в разделе «поинтфайтинг»

15:00-18:00 – Финальные поединки в разделе «лайт-контакт»

18:00-19:30 – Награждение победителей и призёров соревнований, закрытие соревнований



Возрастное ограничение 6+

