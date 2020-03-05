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В Бурятии в очереди за жильём стоят почти 4 тысячи сирот

В Бурятии в очереди за жильём стоят почти 4 тысячи сирот
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике обсудили вопросы, касающиеся детей-сирот

В Бурятию с рабочим визитом прибыл председатель всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» Альберт Сарбалаев.

Совместно со специалистом-экспертом управления президента Российской Федерации по общественным проектам Елизаветой Московкиной свою поездку они начали со встречи с заместителем председателя правительства республики по социальному развитию Вячеславом Цыбикжаповым, которая состоялась в зале совещаний главы Бурятии.

Здесь обе стороны обсудили вопросы создания регионального отделения организации, возглавляемой Альбертом Сарбалаевым, совершенствования законодательства в части реализации жилищных прав детей-сирот и многое другое.

В центре обсуждения на встрече со студентами Бурятской сельскохозяйственной академии из числа детей-сирот были вопросы о единовременной денежной компенсации на одежду и обувь, предоставления жилья. В свою очередь, Альберт Сарбалаев указал на ещё одну существующую проблему. Она касается регистрации по месту жительства выпускников социальных центров, вузов, ссузов после их окончания.

Он указал на то, что решить этот вопрос только силами региона – невозможно, поэтому необходимо инициировать решение этой задачи на федеральном уровне.

Вопросы предоставления и качества жилья детям-сиротам обсуждались не только в БГСХА, в посёлке «Молодёжный» Иволгинского района прошла рабочая встреча. Представители власти поговорили с жильцами, а затем провели собрание, где обсудили все наболевшие вопросы.

На сегодня в Бурятии в очереди за жильём стоят 3837 человек от 18 лет и старше. С 2013 по 2019 годы жильём обеспечены 1518 человек на общую сумму 1,4 млрд. рублей.

Для обеспечения жильём всех сирот старше 18 лет требуется 8,3 млрд. рублей. Общая сумма финансирования в 2020 году составит 436 млн. рублей, что больше чем в 2019 году в 2,1 раза. На выделенные средства запланировано обеспечить жильём 200 человек, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

сироты минсоцзащиты
 
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