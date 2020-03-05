Преступление он совершил, когда хозяин был на работе
3 марта в дежурную часть полиции Заиграевского района Бурятии с заявлением о краже обратился 51-летний житель села Новая Брянь. Пока мужчина был на работе, ночью из его дома были украдены деньги, банковская карта, DVD-плеер, тонометр и продукты. Ущерб составил более 9 тысяч рублей.
Спустя некоторое время, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за похожие преступления и преступления против личности 42-летний житель этого же села.
Мужчины познакомились несколько дней назад и выпивали дома у потерпевшего. После ухода хозяина на работу, новый знакомый проник в жилище и совершил преступление.
Украденное частично изъято. За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Житель Бурятии обчистил дом нового знакомого
Общество, Фото:
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