Житель Бурятии обчистил дом нового знакомого

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Преступление он совершил, когда хозяин был на работе



3 марта в дежурную часть полиции Заиграевского района Бурятии с заявлением о краже обратился 51-летний житель села Новая Брянь. Пока мужчина был на работе, ночью из его дома были украдены деньги, банковская карта, DVD-плеер, тонометр и продукты. Ущерб составил более 9 тысяч рублей.



Спустя некоторое время, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за похожие преступления и преступления против личности 42-летний житель этого же села.



Мужчины познакомились несколько дней назад и выпивали дома у потерпевшего. После ухода хозяина на работу, новый знакомый проник в жилище и совершил преступление.



Украденное частично изъято. За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.





