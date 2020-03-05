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Улан-удэнец угрожал бригадиру убийством

Улан-удэнец угрожал бригадиру убийством
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчине грозит лишение свободы

В Амурской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего жителя Улан-Удэ. Ему предъявлено обвинение угрозе убийством.

Установлено, что в июле 2019 года на территории производственной базы в села Талдан между улан-удэнцем и его начальником произошла ссора. Во время конфликта мужчина взял сварочный электрод и стал угрожать бригадиру убийством. Улан-удэнец даже ударил начальника, но ему удалось увернуться.

Участников конфликта разняли коллеги. Потерпевший написал заявление в полицию.

Во время расследования обвиняемый полностью признал свою вину.

Улан-удэнцу грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.
угроза убийства Амурская область
 
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