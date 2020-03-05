Улан-удэнец угрожал бригадиру убийством

Мужчине грозит лишение свободы



В Амурской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего жителя Улан-Удэ. Ему предъявлено обвинение угрозе убийством.



Установлено, что в июле 2019 года на территории производственной базы в села Талдан между улан-удэнцем и его начальником произошла ссора. Во время конфликта мужчина взял сварочный электрод и стал угрожать бригадиру убийством. Улан-удэнец даже ударил начальника, но ему удалось увернуться.



Участников конфликта разняли коллеги. Потерпевший написал заявление в полицию.



Во время расследования обвиняемый полностью признал свою вину.



Улан-удэнцу грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

