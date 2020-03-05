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В Забайкалье заблокировали сайты, на которых торговали краснокнижными животными

В Забайкалье заблокировали сайты, на которых торговали краснокнижными животными
Общество,  Фото:pixabay.com
Прокуратура выявила шесть сайтов для продажи животных и устройств для массовой ловли рыбы

В Борзинском районе Забайкальского края прокуратура в ходе мониторинга интернета выявила шесть сайтов, содержащих информацию о торговле редкими видами животных, занесённых в Красную книгу России, а также о продаже устройств для массовой ловли рыбы. Вход на сайт был свободный, бесплатный, без предварительной регистрации.

- Законодательством запрещено распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Статьёй 8.35 КоАП РФ и ст. 258.1 УК РФ установлена административная и уголовная ответственность за действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, занесенных в Красную книгу страны, – объяснили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о признании информации на указанных сайтах запрещённой к распространению на территории России. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме.

В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.


Красная книга Забайкальский край прокуратура
 
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