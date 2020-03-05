В Забайкалье заблокировали сайты, на которых торговали краснокнижными животными

Прокуратура выявила шесть сайтов для продажи животных и устройств для массовой ловли рыбы



В Борзинском районе Забайкальского края прокуратура в ходе мониторинга интернета выявила шесть сайтов, содержащих информацию о торговле редкими видами животных, занесённых в Красную книгу России, а также о продаже устройств для массовой ловли рыбы. Вход на сайт был свободный, бесплатный, без предварительной регистрации.



- Законодательством запрещено распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Статьёй 8.35 КоАП РФ и ст. 258.1 УК РФ установлена административная и уголовная ответственность за действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, занесенных в Красную книгу страны, – объяснили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о признании информации на указанных сайтах запрещённой к распространению на территории России. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме.



В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.





