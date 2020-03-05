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В Бурятии «чёрные» лесорубы спилили деревьев на 60 тысяч

В Бурятии «чёрные» лесорубы спилили деревьев на 60 тысяч
Общество,  Фото:pixabay.com
В полицию обратился лесничий

В Тарбагатайском районе Бурятии днём 4 марта в полицию обратился лесничий, который сообщил о незаконной рубке леса в двух километрах от села Верхний Жирим на территории Тарбагатайского участкового лесничества.

Полицейские задержали двух местных жителей 29 и 39 лет. Мужчины неправомерно срубили деревья в объёме около 8 кубометров. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 60 тысяч рублей.

С места происшествия изъяты заготовленный лес и бензопила.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений» (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
черные лесорубы
 
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