В Бурятии «чёрные» лесорубы спилили деревьев на 60 тысяч

В полицию обратился лесничий



В Тарбагатайском районе Бурятии днём 4 марта в полицию обратился лесничий, который сообщил о незаконной рубке леса в двух километрах от села Верхний Жирим на территории Тарбагатайского участкового лесничества.



Полицейские задержали двух местных жителей 29 и 39 лет. Мужчины неправомерно срубили деревья в объёме около 8 кубометров. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 60 тысяч рублей.



С места происшествия изъяты заготовленный лес и бензопила.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений» (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

