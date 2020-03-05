 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Марта

04 Марта

Популярное

В Забайкалье осудят банду, орудовавшую 15 лет назад

В Забайкалье осудят банду, орудовавшую 15 лет назад
Общество,  Фото:pixabay.com
Бандиты нападали на предпринимателей

В Забайкалье суд рассмотрит уголовное дело в отношении пятерых местных жителей. В зависимости от степени и роли участия они обвиняются в создании банды (ч.ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ) и в разбое (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

По версии следствия, в 2006 году пятеро жителей Борзинского района сплотились в банду для разбойных нападений на предпринимателей. Летом 2006 года ими совершено 8 разбоев с угрозой убийством, применением физического насилия и обрезов ружей. Они похитили более 500 тысяч рублей и три огнестрельных оружия.

После этого лидер банды и основные участники были заключены под стражу в связи с привлечением к уголовной ответственности за совершение иных преступлений.

- Поскольку нападавшие действовали с применением правил конспирации, использованием масок и выдуманных прозвищ, длительное время преступления оставались нераскрытыми. В 2018 году их причастность установлена, наиболее активные участники заключены под стражу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Забайкальский краевой суд.



Забайкальский край суд
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ военные с семьями пели песни и состязались в «Весёлых стартах»
В Улан-Удэ военные с семьями пели песни и состязались в «Весёлых стартах»
Общество, 05.03.2020
В Улан-Удэнском десантно-штурмовом соединении прошёл праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»
В лесах Бурятии начались профилактические отжиги
В лесах Бурятии начались профилактические отжиги
Общество, 05.03.2020
Жителей просят сохранять спокойствие
В Иркутске готовятся к пожароопасному сезону
В Иркутске готовятся к пожароопасному сезону
Общество, 05.03.2020
В мэрии города заявили, подготовка к пожароопасному периоду в Иркутске находится на особом контроле
Улан-удэнец ограбил собутыльника и сбежал
Улан-удэнец ограбил собутыльника и сбежал
Общество, 05.03.2020
Ущерб, причинённый потерпевшему, составил более 21,5 тысячи рублей
Людмила Воронцова из Бурятии приблизилась к Олимпиаде-2020
Людмила Воронцова из Бурятии приблизилась к Олимпиаде-2020
Общество, 05.03.2020
Главный тренер заявил, что пять спортсменок, в том числе представительницу Бурятии, «вели системно»
В Бурятии через суд сиротам предоставят новое жильё вместо аварийного
В Бурятии через суд сиротам предоставят новое жильё вместо аварийного
Общество, 05.03.2020
В вопросе переселения разбиралась прокуратура
В Бурятии водителя-наркомана лишили прав
В Бурятии водителя-наркомана лишили прав
Общество, 05.03.2020
Мужчина управлял автомобилем, имея медицинские противопоказания
В Улан-Удэ осудили читинских автоугонщков
В Улан-Удэ осудили читинских автоугонщков
Общество, 05.03.2020
Жители соседнего региона продавали машины в Забайкалье
В Бурятии сегодня снежно
В Бурятии сегодня снежно
Общество, 05.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 марта по республике ночью преимущественно без осадков
В Улан-Удэ установят мемориальную доску в память о тренере
В Улан-Удэ установят мемориальную доску в память о тренере
Общество, 04.03.2020
Памятную доску Павлу Маркову установят на лыжной базе ВСГУТУ
Фигуристы Иркутска и Улан-Удэ поедут в Читу на региональный турнир
Фигуристы Иркутска и Улан-Удэ поедут в Читу на региональный турнир
Общество, 04.03.2020
В нём также участвуют спортсмены Новосибирска, Кемерово, Хабаровска и Благовещенска
Открытый турнир по плаванию состоится в Улан-Удэ
Открытый турнир по плаванию состоится в Улан-Удэ
Общество, 04.03.2020
Вход на соревнования сделают свободным

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^