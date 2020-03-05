В Забайкалье осудят банду, орудовавшую 15 лет назад

Бандиты нападали на предпринимателей



В Забайкалье суд рассмотрит уголовное дело в отношении пятерых местных жителей. В зависимости от степени и роли участия они обвиняются в создании банды (ч.ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ) и в разбое (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ).



По версии следствия, в 2006 году пятеро жителей Борзинского района сплотились в банду для разбойных нападений на предпринимателей. Летом 2006 года ими совершено 8 разбоев с угрозой убийством, применением физического насилия и обрезов ружей. Они похитили более 500 тысяч рублей и три огнестрельных оружия.



После этого лидер банды и основные участники были заключены под стражу в связи с привлечением к уголовной ответственности за совершение иных преступлений.



- Поскольку нападавшие действовали с применением правил конспирации, использованием масок и выдуманных прозвищ, длительное время преступления оставались нераскрытыми. В 2018 году их причастность установлена, наиболее активные участники заключены под стражу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в Забайкальский краевой суд.







