В Бурятии приведут в нормативное состояние федеральную трассу

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Участок дороги отремонтируют в Кабанском районе



В 2021 году в Бурятии планируется завершить капитальный ремонт участка федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Кабанском районе, в одном из наиболее развитых промышленных и сельскохозяйственных районов республики.



Строительно-монтажные работы на участке с 335 по 362 км были начаты в прошлом году. Сейчас выполнены работы по устройству слоёв основания трассы на 8 км, в том числе вблизи села Тимлюй. Также на участке с устроенным покрытием специалисты выполнят работы по укреплению обочин и доведению земляного полотна до проектных значений.



В этом году в рамках капитального ремонта с 339 по 347 км планируется замена существующего основания дорожной одежды и устройство покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона.



Кроме того, предусмотрено переустройство и ремонт водопропускных труб, систем водоотвода.



В рамках обеспечения безопасного дорожного движения федеральные дорожники нанесут горизонтальную разметку, установят около 2 км металлического барьерного ограждения, сигнальные столбики. Для удобства пользователей автодорог обновят 12 автобусных остановок, сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР «Южный Байкал».



Всего же на подведомственном участке Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита в этом году планируется отремонтировать 120,6 км, включая работы по ремонту, капитальному ремонту и устройству защитных слоёв износа. В прошлом году этот комплекс работ был выполнен на 80,4 км.





