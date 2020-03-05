В Бурятии выпустили позитивный клип «Мысли о будущем»

В песне девушка задумывается о своём будущем, задаётся вопросом «найдёт ли она свой собственный путь?». В композиции поётся также о том, что двигаясь по жизни, нужно быть всегда сильным и уверенным, и непременно радоваться жизни, помнит о наставлениях родителей.









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Как сообщал «Байкал-Daily» , в ноябре прошлого года студия «Мүнгэн хонхонууд» выпустила клип на одноименную песню. Тогда композицию исполнила Наран Бурхиева. В музыкальном клипе можно увидеть кадры из уже выпущенных клипов и отрывки с концерта.





Детская вокальная студия «Мунгэн хонхонууд» («Серебряные колокольчики») выпустила новый клип. Оптимистичную песню «Басаганай бодолнууд» («Мысли о будущем») исполняет юная певица Юмжана Батожаргалова.В клипе девушка гуляет по берегу зимнего Байкала, развлекается с друзьями в разных местах Улан-Удэ и занимается учёбой в библиотеке.- Больше всего мне понравились поездки в зимний лес и на Байкал. Если лес был просто сказочно- волшебным, то Байкал встретил нас пасмурной погодой и ветром. Но, несмотря на непогоду, съемка удалась! – делится впечатлениями Юмжана.Видео появилось в Сети 3 марта, пользователи оставляют под ним одобрительные комментарии:«Юмжана красавица! Съёмки классные, дальнейших успехов!», «Вперёд к победе!», «Красиво поёт, талантливая девушка Юмжана!», «Класс! Успеха!».Песню «Басаганай бодолнууд» создали композитор Жалцанова Сарантуяа и поэт Санжейжинай Ечигма для альбома «Алдар Баатар», презентация которого прошла летом 2019 года. Юмжана занимается в студии с шести лет, выступив солисткой популярных песен «Бүмбэгэ» и «Шэнэ жэлэй дуун».Серьёзное увлечение вокалом дало свои плоды и в 2018 году она стала лучшей на межрегиональном детском конкурсе исполнителей эстрадной песни «Наранай туяа – Лучики солнца».- Каждый наш диск сопровождается не только книжкой с нотами и словами песен, но и минус-фонограммами, чтобы в школах и просто дома дети могли бы учить и исполнять эти песни. Это делает весь материал дисков отличным подспорьем для педагогов, работающих с детскими песнями. Всем наши работы доступны на сайте soyol.ru , – отмечает педагог по вокалу, руководитель Детской вокальной студии Сэсэгма Ринчинова.