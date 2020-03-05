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Группы Улан-Удэ «зажгут» на весеннем рок-фестивале

Группы Улан-Удэ «зажгут» на весеннем рок-фестивале
Общество,  Фото:pixabay.com
В концерте примут участие музыканты Улан-Удэ и Томска

21 марта в Улан-Удэ пройдёт первый весенний рок-фестиваль «BearMood Fest vol.2 Spring Hardcore». На сцене ночного клуба «69» перед фанатами рока выступят топовые команд города и ветераны российской хардкор-сцены из Томска.

По информации организаторов мероприятия, в фестивале примут участие:
- «Душегубы», г. Томск (punk-hardcore);
- Сабрина АМО (punk-hardcore);
- «Tory Lane» (pop-punk);
- «Зунтугло Уделантес» (urban trashing punk&roll);
- «Проникающая радиация» (synth-post-rock);
- «One Day» (pop-punk cover band).

Предыдущий музыкальный фестиваль «BearMood Fest» состоялся в середине декабря прошлого года. Он собрал любителей альтернативной музыки и музыкантов улан-удэнской андеграунд-сцены.

Возрастное ограничение 16+
фестиваль рок-музыка рок-группа Улан-Удэ
 
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