Группы Улан-Удэ «зажгут» на весеннем рок-фестивале

В концерте примут участие музыканты Улан-Удэ и Томска



21 марта в Улан-Удэ пройдёт первый весенний рок-фестиваль «BearMood Fest vol.2 Spring Hardcore». На сцене ночного клуба «69» перед фанатами рока выступят топовые команд города и ветераны российской хардкор-сцены из Томска.



По информации организаторов мероприятия, в фестивале примут участие:

- «Душегубы», г. Томск (punk-hardcore);

- Сабрина АМО (punk-hardcore);

- «Tory Lane» (pop-punk);

- «Зунтугло Уделантес» (urban trashing punk&roll);

- «Проникающая радиация» (synth-post-rock);

- «One Day» (pop-punk cover band).



Предыдущий музыкальный фестиваль «BearMood Fest» состоялся в середине декабря прошлого года. Он собрал любителей альтернативной музыки и музыкантов улан-удэнской андеграунд-сцены.



Возрастное ограничение 16+

