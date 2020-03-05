Работы закончатся в конце года
В Тарбагатайском районе Бурятии продолжаются работы по капитальному ремонту участка с 492 по 498 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ - Чита. В настоящее время на объекте выполняется устройство водопропускных труб, а также исправление продольного профиля дороги, сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР «Южный Байкал».
В ходе работ специалисты обновят дорожное покрытие, реализуют проектные решения по организации водоотвода в селе Тарбагатай, отремонтируют водопропускные трубы, дорожные знаки, смонтируют металлическое барьерное ограждение и направляющие устройства, а также нанесут горизонтальную дорожную разметку.
Кроме того, для удобства жителей села предусмотрено обновление тротуаров.
Завершить комплекс работ на объекте планируется в декабре 2020 года.
В Тарбагатайском районе Бурятии отремонтируют 6 км федеральной трассы
Общество, Фото:
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