В Тарбагатайском районе Бурятии отремонтируют 6 км федеральной трассы

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Работы закончатся в конце года



В Тарбагатайском районе Бурятии продолжаются работы по капитальному ремонту участка с 492 по 498 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ - Чита. В настоящее время на объекте выполняется устройство водопропускных труб, а также исправление продольного профиля дороги, сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР «Южный Байкал».



В ходе работ специалисты обновят дорожное покрытие, реализуют проектные решения по организации водоотвода в селе Тарбагатай, отремонтируют водопропускные трубы, дорожные знаки, смонтируют металлическое барьерное ограждение и направляющие устройства, а также нанесут горизонтальную дорожную разметку.



Кроме того, для удобства жителей села предусмотрено обновление тротуаров.



Завершить комплекс работ на объекте планируется в декабре 2020 года.





