В Улан-Удэнском десантно-штурмовом соединении прошёл праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»
В Улан-Удэ в отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении состоялся традиционный спортивный семейный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». В нем приняли участие семь команд по трое военнослужащих, представляющих десантно-штурмовое соединение и другие воинские части Улан-Удэнского гарнизона.
- На первом этапе команды боролись за право называться сильнейшей в конкурсе «Визитная карточка», где они представили музыкально-художественную композицию, отражающую здоровый образ жизни семьи. На втором этапе праздника состоялись «Весёлые старты», где командам были предложены конкурсы с бегом, прыжками с мячом, передвижением на дощечках, где они смогли проявить свои спортивные навыки, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
По количеству баллов в первой возрастной категории (6-8 лет) первое и второе места заняли команды отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, 3 место у семьи, представлявшей отдельное соединение материально-технического обеспечения общевойсковой армии.
Во второй возрастной категории (9-11 лет) первое и второе места также завоевали представители отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, 3 место у семьи, представлявшей отдельное соединение материально-технического обеспечения общевойсковой армии Восточного военного округа. Победителям и участникам соревнований торжественно вручили кубки, грамоты и призы.
В Улан-Удэ военные с семьями пели песни и состязались в «Весёлых стартах»
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