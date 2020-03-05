В лесах Бурятии начались профилактические отжиги

Жителей просят сохранять спокойствие



В Бурятии лесхозы проводят профилактические контролируемые противопожарные выжигания подстилки, сухой травы и других горючих материалов. На сегодняшний день выжигания проводятся в Джидинском районе Бурятии.



Профилактические выжигания проводятся ежегодно в целях предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров. Таким способом лесники убирают горючий материал, который может стать причиной лесных пожаров.



- Жители Бурятии в ближайшее время могут наблюдать задымления, не связанные с лесными пожарами. Республиканское агентство лесного хозяйства просит жителей сохранять спокойствие, - сообщили в пресс-службе ведомства.

