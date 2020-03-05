В Иркутске готовятся к пожароопасному сезону

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

В мэрии города заявили, подготовка к пожароопасному периоду в Иркутске находится на особом контроле



В Иркутске состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Иркутска под председательством вице-мэра города Виктора Ешеева. О мерах, принимаемых для обеспечения пожарной безопасности на территории города в весенне-летний пожароопасный период 2020 года, доложили заместители мэра – председатели комитетов по управлению округами, сотрудники МКУ «Безопасный город», ГУ МЧС России по Иркутской области.



– С наступлением календарной весны вопросы пожарной безопасности находятся на особом контроле администрации. Благодаря слаженной работе всех городских служб и подразделений – и практика это неоднократно показала – можно добиться значительного улучшения пожарной обстановки. Это касается и природных, и бытовых пожаров. Необходимо совместными усилиями продолжать чёткую и слаженную работу, – отметил Виктор Ешеев.



По информации глав административных округов, во всех районах города регулярно проводятся рейды по проверке чердачных и повальных помещений многоквартирных домов, осуществляется ревизия электропроводки. Кроме этого, регулярно ведётся мониторинг противопожарного состояния сухой растительности на территориях СНТ и ДНТ, частного сектора. На особом контроле в весенне-летний пожароопасный период находятся территории городских лесов.



– С целью обеспечения пожарной безопасности в Иркутске осуществляется круглосуточное патрулирование всех городских массивов. В местах, наиболее подверженных возгоранию, производится уборка сухостойных и аварийных деревьев, проводятся работы по ликвидации свалок и очистке территорий леса от древесных отходов, а также по обустройству минерализованных полос и противопожарных разрывов, – сообщила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации города Иркутска Марина Цыренова.



В рамках заседания утверждён состав манёвренных, патрульно-манёвренных, патрульных и патрульно-контрольных групп, основной задачей которых является выявление возгораний на ранней стадии и незамедлительное реагирование. В состав групп войдут сотрудники администрации, МКУ Иркутска «Безопасный город», МУ МВД России «Иркутское», Росгвардии, МУП «Водоканал» Иркутска, Пожарно-спасательной службы Иркутской области, охранных агентств, сообщает пресс-служба мэрии.





