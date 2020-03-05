В Бурятии через суд сиротам предоставят новое жильё вместо аварийного

В вопросе переселения разбиралась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии нарушались жилищные права детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Установлено, что сиротам в многоквартирном доме предоставлены жилые помещения. Заключением межведомственной комиссии в марте 2018 года дом признан аварийным и подлежащим реконструкции.



Прокурор района в интересах троих сирот обратился с иском в суд к министерству социальной защиты населения республики, государственному бюджетному учреждению Бурятии «Республиканский ресурсный центр «Семья» о понуждении предоставить иные жилые помещения по договорам найма специализированного жилого помещения, пригодные для проживания, взамен предоставленных ранее.



Суд удовлетворил требования прокурора.



Решение суда обжаловано ответчиками. Апелляционным определением Верховного суда республики решение районного суда оставлено без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

