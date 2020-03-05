Мужчина управлял автомобилем, имея медицинские противопоказания
Житель села Баргузин Баргузинского района Бурятии состоит на учёте в республиканском наркологическом диспансере с диагнозом «пагубное употребление каннабиоидов». При наличии медицинских противопоказаний мужчина управлял автомобилем, чем создавал реальную угрозу жизни и здоровью неопределённого круга лиц.
В суд было предъявлено административное исковое заявление о прекращении права на управление автомобилем сельчанином. Суд удовлетворил иск.
Водительское удостоверение сдано в отдел ГИБДД ОМВД России по Баргузинскому району, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии водителя-наркомана лишили прав
Общество, Фото:
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