В Бурятии водителя-наркомана лишили прав

Мужчина управлял автомобилем, имея медицинские противопоказания



Житель села Баргузин Баргузинского района Бурятии состоит на учёте в республиканском наркологическом диспансере с диагнозом «пагубное употребление каннабиоидов». При наличии медицинских противопоказаний мужчина управлял автомобилем, чем создавал реальную угрозу жизни и здоровью неопределённого круга лиц.



В суд было предъявлено административное исковое заявление о прекращении права на управление автомобилем сельчанином. Суд удовлетворил иск.



Водительское удостоверение сдано в отдел ГИБДД ОМВД России по Баргузинскому району, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

