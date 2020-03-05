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В Улан-Удэ осудили читинских автоугонщков

В Улан-Удэ осудили читинских автоугонщков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Жители соседнего региона продавали машины в Забайкалье

В Улан-Удэ суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Читы. Они признаны виновными в краже.

В суде установлено, что с декабря 2018 года по январь 2019 года ранее судимые за аналогичные преступления читинцы, находясь в Улан-Удэ, используя специальное устройство, украли пять автомобилей. В последующем они продавали машины в Забайкальском крае, разобрав их на запасные части.

Суд приговорил виновных к наказанию в виде 3 и 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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