В Бурятии рассказали, как живёт тяжелобольная героиня Первого канала

Жительница Бурятии с ВИЧ, искавшая новую семью для своего сына, тяжело переживает невольно закрутившийся вокруг неё скандал
«Байкал-Daily» уже сообщал об истории Светланы Максимовой, о которой Бурятия узнала после программы Первого канала «Мужское и Женское». Девушка сирота. Ещё когда жила в своём небольшом кяхтинском селе, узнала о страшном диагнозе – ВИЧ. Состояние здоровья всё больше ухудшалось. В 2017 году она стала героиней передачи Первого канала «Мужское/женское». Единственное, чего хотела Светлана – найти новую любящую семью для своего сына, которому тогда было пять лет. «С каждым днём мне всё хуже и хуже. Я хочу найти для своего сына нормальную семью. Чтоб я была уверена, что у моего сына будет всё - игрушки, учёба. И когда он вырастет, родители дадут ему что-то, что я не могу дать сейчас», - рассказала на передаче Светлана.
Её история окончилась хэппи-эндом. Нашлось сразу несколько желающих семей, Светлана выбрала пару из Алтайского края. Некоторое время мама с сыном жили там. Затем вернулись в Улан-Удэ, где Светлане предоставили квартиру по договору социального найма. Добрые люди помогли с мебелью и другими нужными в хозяйстве вещами.
Юрист, общественный деятель Александра Мяханова, с самого начала помогавшая Светлане, в своём блоге на «Байкал-Daily» рассказала о том, как она живёт и мужественно преодолевает трудности.
- Свету с Артёмом знаю уже пятый год. Познакомились в Кяхте, когда жить ей было негде, вес у неё был 37 кг, были судороги и постоянные обмороки. Получала она пособие 200 руб. Помогали ей только сотрудники уголовно-исполнительной инспекции, где она состояла на учёте. Затем был долгий путь восстановления срока через суд, чтобы встать на очередь на жильё. Вопросы с госпитализаций. Затем она попала на Первый канал. Изначально была против постановки вопроса на передаче, что ребёнка надо поместить в хорошую семью, а Света будет жить отдельно в ожидании смерти. Затем получение квартиры, возвращение с Алтая. Оформление инвалидности. Потом с помощью добрых людей более-менее обставили квартиру. Все эти годы мы общались со Светой. Знаю о многих проблемах, которые были у неё на пути, - поделилась юрист.
Александра Мяханова подчёркивает: Света никогда не планировала и не собирается отказываться от сына. Почти всю беременность она провела в больнице на сохранении, принимала нужные препараты, в результате ребёнок родился без ВИЧ.
- Более того, он ни разу не болел. Представляете, в таких условиях ни разу! И сейчас она раз год просит взять анализы и у Артёма. Хотя, врачи не видят в этом необходимости. У Светы дома её стараниями появились новая печь, стол для Артёма и телевизор. У неё есть теперь всё необходимое, всегда чисто, есть горячая пища. И что меня всегда удивляло, не бывает задолженности по ЖКХ. Хотя пенсия всего 8 тысяч рублей, - рассказала Александра Мяханова.
Светлана старается подрабатывать. То уборщицей, то в кафе, то знакомые просят присмотреть за кем-то. И это с её состоянием здоровья. Проблема, что с инвалидностью она официально работать не может. И многие отказывают в работе, боясь её ВИЧ-статуса. Это большой минус от её известности.
На днях вышел телесюжет, в котором Артёма показали в подъезде. Звучала информация о том, что мальчик попросился в детдом.
Вот как Александра Мяханова, хороша знакомая с жизнью матери и её сына, описывает ситуацию с Артёмом:
«К сожалению, сейчас все начальные классы переполнены, и при слабой подготовке Артёму нужны дополнительные занятия и помощь психолога. Практически с сентября она просила записать его в продлёнку, но группы были переполнены. Также не смогли взять его ни в один кружок и ни в одну секцию. Отвечали, что либо мест нет, либо они платные. Время от времени Свете нужна госпитализация. В один из таких разов и попал Артём в реабилитационный центр. Ну нет у неё других вариантов.
Потом с учёбой у Артёма стало совсем плохо. Мы стали искать интернат, поскольку сама Света помочь в учёбе не может. Она сама из детдома, минимумом знаний и навыков. Обратилась снова к знакомым педагогам. Оказывается, в Улан-Удэ нет интернатов для таких маленьких. Отдавать в район – это потерять связь с ним. Детдом и коррекционные школы тоже не вариант. Психологи тоже никак не могли найти время для Артёма. Детей с проблемами много, психолог в школе один. Искали, куда обратиться. Условия были - профессионализм психолога и чтобы информация никуда не распространилась. Тоже проблема. Народ не хочет работать бесплатно или брать на себя ответственность.
Со Светиных слов, вчера её никто не спрашивал разрешения на съёмки Артёма. Имеют ли право даже в таких ситуациях журналисты беседовать с ребёнком. Или они обязаны сразу уведомить уполномоченные органы и родителей ребёнка. Этот вопрос тоже задавала уже несколько раз в своих передачах.
Далее. Насчёт обвинения, что Света не искала Артёма, когда он не пришёл вовремя из школы. Она утверждает, что пробежалась привычным маршрутом по микрорайону, проверила все ледяные горки и детские площадки. Зашла домой погреться и позвонила в полицию. И тут появилась сьёмочная группа. К сведению. В последнее время Свете снова было плохо, у врачей зафиксированы эти обращения. Госпитализировать её не могли из-за карантина в связи с коронавирусом. И Артёма никуда пристроить на это время не можем также в связи с карантином.
Вопросы ко всем органам и людям, кто сейчас клеймит её. Где вы были, когда она умирала. После передачи вчерашней её состояние здоровья ухудшилось. Она говорит, может, лучше было бы для всех, если бы она умерла тогда. И не знала бы такого позора».
По некоторым данным, вся эта ситуация разбиралась сегодня у детского омбудсмена Татьяны Вежевич.
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